Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, - британские учёные

- Азия и мир, общество
- 13:24, 03 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовано на портале Research Square.
Специалистами были определены средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы. После этого ученые сравнили полученные данные со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих государствах.
Выяснилось, что, чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от инфекции.
"Уровни витамина D очень низки у пожилого населения, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Это также самая уязвимая группа населения для COVID-19", - отмечается в исследовании.
Учёные посоветовали добавки витамина D для защиты от инфекции SARS-CoV2.