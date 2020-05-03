Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, - британские учёные

CentralAsia (CA) - Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовано на портале Research Square.

Специалистами были определены средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы. После этого ученые сравнили полученные данные со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих государствах.

Выяснилось, что, чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от инфекции.

"Уровни витамина D очень низки у пожилого населения, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. Это также самая уязвимая группа населения для COVID-19", - отмечается в исследовании.

Учёные посоветовали добавки витамина D для защиты от инфекции SARS-CoV2.