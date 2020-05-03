Свобода СМИ имеет решающее значение для борьбы с пандемией, - глава МИД ФРГ

CentralAsia (KG) - Свобода средств массовой информации (СМИ) имеет решающее значение для обеспечения «комплексного ответа» на пандемию коронавируса. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Уверенность в этом выразил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в совместном заявлении с коллегами из Франции, Великобритании и Нидерландов, обнародованном в субботу, 2 мая.

Документ подготовлен в преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая и проходящего в этом году под девизом «Журналистика без страха и пристрастий».

Поддержка съемочной группы канала ZDF

Глава МИД ФРГ также обратился со словами поддержки к членам съемочной группы сатирической программы Heute show немецкого общественно-правового телеканала ZDF, которые 1 мая подверглись нападению в центре Берлина. По этому факту были задержаны шесть подозреваемых. Об их личностях и мотивах пока не сообщается.

Между тем Европейский Союз подверг критике ограничения на работу СМИ, введенные рядом государств на фоне эпидемии. «По всей видимости, пандемия COVID-19 используется как повод для ограничения свободы прессы в нескольких странах», - отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном от лица 27 членов ЕС. «Журналисты должны иметь возможность работать без цензуры», - добавил он.

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