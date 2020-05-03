В России за сутки зарегистрировано рекордное число зараженных COVID-19

CentralAsia (KG) - В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. зараженных коронавирусом. Это новый рекорд по количеству выявленных за сутки зараженных. Предыдущий зарегистрировали вчера, 2 мая, когда вирус обнаружили у 9,6 тыс. человек. Всего в России COVID-19 заболели более 134 тыс. человек.

В последние несколько дней Россия по количеству новых случаев занимает второе место в мире после США.

2 мая в США были выявлены более 29 тыс. случаев. Третье место удерживает Великобритания — около 5-6 тыс. случаев за сутки.

Коронавирус в Кыргызстане

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