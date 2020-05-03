В Узбекистане зарегистрирована десятая смерть от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Намангане 3 мая скончался пациент с коронавирусом, - сообщил Минздрав.



Мужчина был госпитализирован в больницу 20 апреля. В течение 29 лет мужчина находился на постельном режиме, так как у него была инвалидность первой степени.

В результате мужчина умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на реанимационные действия врачей.

О возрасте пациента не уточняется. По данным местных СМИ, мужчина страдал церебральным параличом и тяжёлой анемией.

Это десятая смерть от коронавируса в Узбекистане.