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  4 мая 2020
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«Есть большое количество доказательств, что вирус начал распространяться из лаборатории в Ухане», - Помпео

CentralAsia (CA) -  "Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир".

Глава Госдепартамента США добавил, что компартия Китая сделала всё, чтобы мир не узнал об угрозе своевременно. Помпео при этом отказался утверждать, что власти Китая могли намеренно допустить распространение коронавируса.

В эфире также привели заявление директора Национальной разведки. Он согласен с доводами научного сообщества о том, что COVID-19 не является искусственно созданными или генетически модифицированным вирусом.

Ранее разведслужбы пяти стран (Австралия, США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) обвинили Китай в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Они также отметили, что изыскания по генетически сходным с COVID-19 образцам коронавируса проводила группа исследователей из Уханьского института вирусологии.

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