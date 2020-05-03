В ВОЗ назвали недоказанной связь смертности от COVID с нехваткой витамина D

CentralAsia (CA) - В ВОЗ прокомментировали исследование ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, опубликованное в журнале Research Square. Доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекцией COVID-19 нет, сообщили РБК в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что авторы исследсравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран, затронутых коронавирусом, со статистикой смертности от COVID-19. Исследователи обнаружили, что особо узкий уровень витамина наблюдается у жителей Испании и Италии, и чаще всего — среди пожилых людей, самой уязвимой перед коронавирусной инфекцией группой населения.

Пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов считает, что этот материал никак не указывает на влияние витамина D на вероятность заразиться коронавирусом или на течение болезни. «Во-первых, это не публикация в рецензируемом научном журнале, а не прошедший рецензирование препринт, в котором можно написать все, что угодно. Во-вторых, выбранная методология в принципе непригодна для ответа на поставленный вопрос», — заявил он РБК.

По словам Талантова, вокруг темы коронавируса «расплодилось невероятное количество исследований настолько низкого качество, что в любое другое время они не имели бы ни малейшего шанса быть замеченными».

В корректности методологии исследования также усомнился ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, при сравнении статистики по уровню витамина D по стране и числу зараженных появляется «слишком много шансов для случайных совпадений».

В свою очередь, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев счел представленную учеными информацию неактуальной. Он завил РБК, что исследования, где авторы «ищут причину только в одном витамине», проводили «лет 40 назад».

Дефицит витамина D может влиять на иммунную систему, поскольку он способствует повышению защитных функций слизистой оболочки, указывала ВОЗ в 2017 году. Тогда же организация привела результаты ряда исследований, которые показали защитный эффект витамина от респираторных заболеваний.

В конце апреля ученые из Университетов Эдинбурга и Глазго, а также из национальной службы здравоохранения Шотландии представили исследование, согласно которому коронавирус в среднем сокращает жизнь человека на десять лет. Они изучили материалы ВОЗ для рассчета потерянных годов жизни из-за различных болезней, а также данные о смертности от коронавируса в Италии и ожидаемой продолжительности жизни в Великобритании.