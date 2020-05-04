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  4 мая 2020
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Китай скрыл масштабы коронавируса для накопления лекарств, - разведка США

CentralAsia (CA) -  Должностные лица в США считают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы запастись товарами медицинского назначения, необходимыми для борьбы с ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американской разведки.

В докладе говорится, что, преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом власти пытались утаить это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Согласно докладу, Китай почти весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию о заразности коронавируса. Эти выводы основаны на 95-процентной вероятности того, что изменения в импорте и экспорте Китая были за пределами нормы, следует из доклада.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. В свою очередь МИД Китая заявлял, что страна с самого начала придерживалась открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

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