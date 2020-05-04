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  4 мая 2020
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Италия с сегодняшнего снимает некоторые карантинные ограничения

CentralAsia (CA) -  В Италии с 4 мая возобновят работу промышленные предприятия и строительные площадки.

Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, страна вступает в новую фазу борьбу с коронавирусом. С понедельника к работе вернутся более 4 млн итальянцев.

При этом возрастет риск заражения, поскольку люди станут чаще пользоваться общественным транспортом, многие компании и заводы возобновят деятельность. Однако с этой опасностью, считает Конте, можно справиться, если вести себя ответственно.

С 4 мая многим компаниям в Италии разрешат возобновить работу при условии, что они будут соблюдать санитарные требования, пишет «Эхо Москвы».

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано 210,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Количество жертв в стране достигло 28 884.

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