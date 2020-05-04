В Узбекистане разрешили деятельность частных нотариусов, запрещённых при Исламе Каримове

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 1 мая текущего года начал свою работу первый частный нотариус.

Нотариальное действие осуществлено нотариусом Фазлиддином Хожиматовым в городе Коканде Ферганской области. Он оформил доверенность на получение пенсии, пишут местные СМИ.

Сообщается, что целью создания частных нотариусов в Узбекистане является удовлетворение спроса населения на нотариальные услуги, формирование свободной конкурентной среды в сфере нотариата, полное устранение излишней волокиты, бюрократии и коррупции.

В Узбекистане деятельность частных нотариусов была запрещена указом первого президента страны Ислама Каримова в 2010 году. Тогда в качестве причины назывались нарушения и злоупотребления в работе нотариусов.

Согласно законодательству страны, частные нотариусы должны быть не моложе 25 лет и не старше 65 лет, а также иметь трехлетний стаж работы по специальности.