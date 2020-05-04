В Ташкенте возобновили работу «паспортные столы»

CentralAsia (UZ) - С понедельника, 4 мая, Управление миграции и оформления гражданства ГУВД г. Ташкента, а также его районные отделения возобновляют прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкента.

"Прием будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Просим граждан обязательно быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию!", - отмечается в сообщении ГУВД.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте с 4 мая также возобновляют работу межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы, отделы административной практики и станции техобслуживания ГУВД.

С конца апреля в Узбекистане разрешили работу рынков стройматериалов, сетевых магазинов, ремесленников, филиалов коммерческих банков и ряда других предприятий.