На утро 4 мая в Казахстане выявлено 44 новых случая коронавируса. Всего 3964

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:20 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 44 случаев в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 12 случаев, городе Нур-Султан - 8, Актюбинской области - 7, городе Алматы - 6, Карагандинской области – 4, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 3, городе Шымкент - 1.
Общее количество зараженных в Казахстане на 4 мая достигло 3964, из них:
- в городе Алматы – 1291;
- Нур-Султане – 698;
- Кызылординской области – 214;
- Шымкенте – 212;
- Западно-Казахстанской области – 186;
- Атырауской области – 184;
- Актюбинской области – 160;
- Карагандинской области – 159;
- Жамбылской области – 152;
- Павлодарской области – 150;
- Алматинской области – 149;
- Туркестанской области – 135;
- Акмолинской области – 100;
- Мангистауской области – 65;
- Костанайской области – 50;
- Восточно-Казахстанской области – 32;
- Северо-Казахстанской области – 30.