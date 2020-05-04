На утро 4 мая в Казахстане выявлено 44 новых случая коронавируса. Всего 3964

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:20 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 44 случаев в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 12 случаев, городе Нур-Султан - 8, Актюбинской области - 7, городе Алматы - 6, Карагандинской области – 4, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 3, городе Шымкент - 1.



Общее количество зараженных в Казахстане на 4 мая достигло 3964, из них:

- в городе Алматы – 1291;

- Нур-Султане – 698;

- Кызылординской области – 214;

- Шымкенте – 212;

- Западно-Казахстанской области – 186;

- Атырауской области – 184;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Жамбылской области – 152;

- Павлодарской области – 150;

- Алматинской области – 149;

- Туркестанской области – 135;

- Акмолинской области – 100;

- Мангистауской области – 65;

- Костанайской области – 50;

- Восточно-Казахстанской области – 32;

- Северо-Казахстанской области – 30.

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