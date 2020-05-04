Власти Казахстана ослабили некоторые карантинные ограничения

CentralAsia (KZ) - Несмотря на чрезвычайное положение, в Казахстане постепенно смягчают режим карантина, пишет Tengrinews.kz.

С сегодняшнего дня казахстанцам разрешили спортивные занятия и тренировки на улице.

Нур-Султан

С полуночи 4 мая в столице с усиленным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и организацией централизованной развозки работников разрешена деятельность следующих видов деятельности:

непродовольственные магазины всех направлений общей площадью до 500 квадратных метров с графиком работы до 17:00;

парикмахерские, швейные ателье, обувные мастерские (по предварительной записи, нахождение в зале не более 3 клиентов, ежедневная обработка помещений);

частные судебные исполнители (по предварительной записи);

адвокаты (по предварительной записи);

медицинские центры (по предварительной записи);

стоматологические клиники (по предварительной записи);

рекламные агентства (по предварительной записи);

компании информационно-коммуникационных технологий и обслуживание платежных терминалов;

фотосалоны и цветочные магазины;

клининговые услуги;

ремонт сотовых телефонов и реализация аксессуаров, ремонт и изготовление ключей, часов, замков и другое.

С 9:00 4 мая разрешили возобновить работу Центров обслуживания населения НАО «Государственная корпорация», «Правительство для граждан».

Алматы

С 4 мая с городе возобновили работу:

парикмахерские (по записи),

фотосалоны и цветочные киоски,

компании, оказывающие услуги с недвижимым имуществом,

обменные пункты.

В сфере услуг разрешен запуск работы объектов по ремонту обуви, стирки и химической чистки, издательской деятельности.

Также разрешена деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров, расположенных вне торговых центров, ТРЦ и торговых домов, с графиком работы до 17:00.

Шымкент

В Шымкенте уже работают центры химчистки, чистки ковров, прачечные, точки ремонта бытового, медицинского и производственного оборудования, магазины по продаже бытового и офисного оборудования, автомойки, станции технического обслуживания. Салоны красоты и парикмахерские работают по предварительной записи с соблюдением санитарных норм.

С 4 мая возобновили работу информационно-коммуникационные компании, магазины всех направлений площадью не более 500 квадратных метров, фотосалоны, медицинские центры, стоматологические клиники, рекламные агентства и спортивные площадки на улицах, бани с индивидуальными кабинами, магазины по продаже домашних животных и цветов, агентства по недвижимости.

Актюбинская область

С 10:00 возобновят работу:

компании информационно-коммуникационных технологий;

салоны красоты и парикмахерские (по записи);

непродовольственные магазины всех направлений, в том числе магазины автозапчастей, общей площадью до 500 квадратных метров;

медицинские учреждения (по записи, за исключением стационаров), стоматологии;

компании по операциям с недвижимым имуществом;

рекламные агентства;

адвокаты;

проектные организации.

Указанные объекты будут работать с 10:00 до 18:00.

Алматинская область

Согласно новому постановлению в области к своей работе возвращаются автомойки, СТО, сервисы услуг шиномонтажа с разрешением работы с 10:00 до 20:00.

С 9:00 до 16:00 вновь начнут работать химчистки и прачечные.

Субъекты, оказывающие юридические услуги (адвокаты, судебные исполнители и другие), а также нотариусы по заявкам начнут работать с 10:00 до 20:00.

Вновь заработают отдельно стоящие магазины автозапчастей и строительных материалов с разрешением работы с 09:00 до 18:00 часов.

В обычном режиме начнут работать банки и обменные пункты при них, кредитные товарищества, микрофинансовые организации.

Начнет свою работу общественный транспорт, направляющийся на садово-огородные общества, дачные участки с разрешением перемещения в период с 05:00 до 20:00.

Заработают объекты, предоставляющие услуги охранных организаций, обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

Атырауская область

В регионе уже разрешена работа следующих сфер:

промышленные предприятия;

компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;

автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт бытовой и оргтехники;

банки с допуском 50 процентов от штатной численности;

нотариусы;

объекты общественного питания с услугой навынос и доставкой с режимом работы до 21:00;

отделения ЦОНов исключительно для обслуживания бизнеса;

магазины сельскохозяйственной техники, инвентаря, удобрений и семян.

Восточно-Казахстанская область

В области разрешена работа:

объектов оптовой, оптово-розничной и розничной торговли непродовольственными товарами площадью не более 500 квадратных метров с ограничением режима работы до 17:00;

парикмахерских по предварительной записи с обслуживанием по одному клиенту;

торговых точек по реализации цветочной продукции.

Снят запрет на деятельность с салонов красоты, спа-салонов, массажных центров, общественных бань и саун.

Разрешено посещение дачных массивов в соответствии с ограничениями по передвижению транспортных средств по принципу четного, нечетного числа последней цифры государственного номера.

Жамбылская область

В области ослабления карантинных мер с 4 мая не будет. Такое решение принял Оперативный штаб с учетом сохраняющегося роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

По-прежнему разрешается деятельность мелких торговых объектов площадью до 100 квадратных метров по реализации непродовольственных товаров: магазины бытовой химии и хозяйственных товаров.

Также с 10:00 до 18:00 открыты автосалоны, магазины строительных материалов, автомобильных запчастей (за исключением рынков по реализации автомобильных запчастей), автомойки, СТО, ломбарды, нотариальные и адвокатские конторы, швейные и обувные мастерские, химчистки и прачечные.

Западно-Казахстанская область

В области возобновляют работу:

промышленные предприятия;

компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;

сферы сервисных услуг - СТО, шиномонтаж, химчистки, ремонт бытовой и оргтехники.

Работает общественный транспорт.

Карагандинская область

С 4 мая жители Карагандинской области, кроме Темиртау, могут вновь начать пользоваться услугами парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), ходить в обменные пункты и непродовольственные магазины. Заработали газетные киоски и точки по продаже печатных СМИ.

В список разрешенных объектов вошли фотосалоны и цветочные магазины.

По предварительной записи могут работать стоматологические кабинеты и клиники.

Возобновили деятельность микрофинансовые и страховые организации, рекламные агентства, компании недвижимости, типографии, ломбарды, обменные пункты, предприятия информационно-коммуникационных технологий, частные судебные исполнители, юридические и нотариальные конторы.

Все непродовольственные магазины площадью не более 500 квадратных метров работают до 20:00.

Костанайская область

В регионе с 4 мая должны разрешить работу:

парикмахерских, салонов красоты (только по предварительной записи);

бань и саун без работы бассейнов и после мониторинга органов санитарно-эпидемиологического надзора;

автосалонов, цветочных магазинов и павильонов, фотосалонов, фотоателье, агентств по недвижимости;

крупных магазинов электробытовой техники.

Частично сняты запреты на передвижение, в том числе на личном автотранспорте.

Однако ранее отмечалось, что окончательное решение по возобновлению деятельности вышеуказанных предприятий будет принято 4 мая.

Кызылординская область

С 4 мая в области открываются:

торговые точки площадью более 500 квадратных метров по продажам автозапчастей, стройматериалов и сантехники;

автосалоны;

типографские услуги;

сервисное обслуживание противопожарных и охранных устройств;

швейные мастерские.

Отметим, что в регионе уже работают СТО и автомойки, частные медицинские услуги и оптики, парикмахерские и обувные мастерские.

Мангистауская область

Учреждения в области, действующие с 09:00 до 18:00:

химчистки;

парикмахерские, но не салоны красоты (разрешено только стричь волосы);

СТО (обслуживание больше 3 машин запрещено);

мастерские по ремонту обуви и изготовлению ключей;

прачечные;

объекты по реализации бытовой техники и электрооборудования (только через услуги доставки);

объекты по реализации строительных и сантехнических материалов, автозапчасти и смазочных материалов (только с доставкой);

оптики;

ломбарды, микрофинансовые организации, обменные пункты;

шиномонтаж;

цветочные магазины (только через услугу доставки);

услуги по ремонту оргтехники;

рекламные агентства, типографии (по заявлению).

Все эти объекты должны находиться в отдельно стоящих зданиях или иметь отдельный выход на улицу.

Павлодарская область

В регионе открываются банки и другие финансовые организации, ЦОНы, нотариальные конторы, СТО, шиномонтажные, крупные строительные магазины, а также сервисы сельскохозяйственного назначения с сокращенным рабочим графиком.

Организованы маршруты общественного транспорта для дачников всей области, а также разрешен выезд на дачи на личном авто.

Северо-Казахстанская область

В регионе заработали малые и средние промышленные предприятия, которые задействованы в строительстве и ремонте. К примеру, изготовление окон и дверей, железобетонных изделий, инертных материалов и столярные цеха.

Возобновили работу дорожные и грузовые компании и асфальтобетонные заводы.

Открываются ЦОНы для оказания услуг бизнесу. Жители пока продолжат получать услуги в онлайн-режиме.

Больницы и медицинские центры возобновляют плановую госпитализацию и консультативно-диагностическую помощь.

Также открываются адвокатские конторы, СТО, автомойки, шиномонтаж, химчистки и ремонт оргтехники.

Туркестанская область

В регионе дали возможность работать объектам химчистки, стирки, чистки ковров, салонам красоты, парикмахерским помещениям.

Открылись автомойки, замены шин, центры замены масла, токарные станки, сварочные мастерские, мебельные магазины, ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви, строительные рынки и магазины.

Заработали банки, отделения «Казпочты», микрофинансовые организации, предоставляющие кредиты для весеннего посева, ломбарды, обменные пункты и нотариусы.

Наряду с этим открываются магазины оптовой торговли продуктами питания, аптеки, гостиницы, нотариусы, адвокатские конторы и службы охраны, которые должны работать в условиях дезинфекции и соблюдать все санитарные нормы.

В сфере торговли ждут своих клиентов магазины по продаже саженцев, пестицидов, удобрений, продукции садоводства, магазины и склады по продаже шин и автомобильных запчастей для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной и строительной техники, оптики, автосалонов.

По указу президента Касым-Жомарта Токаева режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до 11 мая.



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