В Туркменистане, несмотря на пандемию, отметят 9 Мая парадом и торжествами

CentralAsia (TM) - Туркменистан, несмотря на глобальную пандемию COVID-19, отметит 75-летие победы в Великой отечественной войне военным парадом и праздничными торжествами.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, в честь праздника в стране будут организованы торжественные церемонии награждения ветеранов, жён участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранов тыла. Президентским указом государственным учреждениям предписано обеспечить организацию мероприятий.

Кроме того, туркменский президент предлагает организовать юбилейные торжества во всех станах СНГ и предлагает оказать им содействие в подготовке к празднику.

Отмечается, что по данным некоторых изданий, военные усиленно репетируют торжественное шествие и демонстрацию спецтехники, которые пройдут в Ашхабаде на площади возле мемориала «Halk hakydasy» – «Народная память».

Туркменистан, официально заявляющий об отсутствии коронавируса в стране, продолжает торжественно отмечать праздники и проводить массовые мероприятия с участием большого количества людей. Многолюдные массовки сопровождали празднование Навруза, ежегодную озеленительную акцию, 7 апреля состоялся общенациональный велозабег и другие спортивные мероприятия, с участием нескольких тысяч человек. Туркменистан возобновил футбольные матчи и с большим размахом отметил День скакуна.