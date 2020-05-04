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  4 мая 2020
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Когда в России могут восстановить международное авиасообщение?

CentralAsia (CA) -  Восстановление международного авиасообщения в авиакомпании «Аэрофлот» может состояться в середине лета, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

«Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», - сказала представитель Юлия Спивакова.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», - добавила она.

По мнению Спиваковой, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков. «Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», - подчеркнула она.

26 марта по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о прекращении с 27 марта регулярного и чартерного международного авиасообщения (за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой).

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