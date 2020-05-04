Мирзиёев посетил наиболее пострадавшие от наводнения районы в Сырдарье (фото)

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 3 мая посетил Акалтынский район Сырдарьинской области. Ответственные лица представили информацию об ущербе от наводнения и мерах, принятых по устранению последствий.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, из-за стихии пострадали и махалли Шодлик и Ахиллик данного района. Более 11 тысяч человек были эвакуированы отсюда в Гулистан, а также в Мирзачульский и Дустликский районы Джизакской области. В результате бедствия в районе было повреждено 13 397 гектаров хлопковых, зерновых и бахчевых посевов.

Глава государства указал ответственным лицам на необходимость изучения потребностей каждой семьи, ремонта жилья и возвращения семей в дома с нормальными условиями.

В Мирзаабадском районе состоялась встреча с представителями старшего поколения, махаллинскими активистами, представителями общественности.

«Этот район является одним из наиболее пострадавших от наводнения. Около 15 тысяч человек, проживающих в махаллях Навбахор, Хакикат, Бахористон и Йулдошобод, размещены в махалле Янгиобод и городе Янгиере. Всего было повреждено 7 084 гектара сельскохозяйственных угодий. Глава государства подчеркнул необходимость проведения строительно-ремонтных работ с учетом мнения населения, решения проблем дехкан и фермеров с выездом на места. Жители поблагодарили президента за то, что он был рядом с ними в этой сложной ситуации, а также за проделанную за короткое время масштабную работу и нормализацию жизни», - сообщили в пресс-службе.

Здесь же с членами правительства, ответственными руководителями обсуждены вопросы повторного освоения сельскохозяйственных земель, ремонта дорог и мостов, определены соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что рано утром 1 мая прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Вода затопила дома местных жителей и повредила посевные поля. Около 70 тысяч человек были эвакуированы. Сардобинское водохранилище – это первый крупный водный объект в Узбекистане, строительство которого началось по инициативе премьер-министра Шавката Мирзиёева, а закончилось, когда он стал президентом. Сумма многомиллионного ущерба от прорыва дамбы пока не озвучена.