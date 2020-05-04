[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коронавирус: В Таджикистане банкам поручено предоставить некоторым клиентам «кредитные каникулы»

CentralAsia (TJ) -  Национальный банк Таджикистана разработал план мероприятий по предотвращению возможного влияния пандемии коронавируса на национальную экономику, банковскую и страховую системы, сообщает Asia-Plus.

«В целях защиты прав потребителей финансовых услуг, предотвращения роста неактивных кредитов, удерживания платежеспособности НБТ своим письмом обязал кредитные организации подготовить соответствующий план мероприятий, строго контролируя его исполнение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитные организации, в рамках разработанных ими планов мероприятий и с учетом финансового положения клиентов, рассматривают реструктуризацию кредитов некоторым должникам, которые находятся в сложном финансовом положении, и возможность предоставления им льготных отсрочек.

В НБТ считают, что с введением карантинных мер в странах-партнерах, закрытием границ угрозы различным сферам экономики, в том числе банковской системе республики могут усилиться, препятствуя эффективной деятельности банковского сектора страны.

План мероприятий НБТ, в частности, включает снижение с 1 мая этого года ставки рефинансирования на 1 процентный пункт и ее установление на уровне 11,75%.

Кроме того, кредитным организациям для защиты интересов потребителей финансовых услуг поручается временно до 1 августа приостановить работу проблемных и убыточных банковских центров.

Им также рекомендуется увеличить объем кредитования производственного предпринимательства, в том числе производителям импортозамещающей продукции.

В сообщении банка отмечается, что для усиления противоэпидемических мер в НБТ создан штаб по предотвращению распространения коронавируса.

В рамках его работы кредитным организациям поручено принимать соответствующие меры для защиты здоровья клиентов и предотвращения распространения коронавируса, обеспечивая свои офисы санитарно-гигиеническими принадлежностями.

На 4 мая в Таджикистане зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусом, 2 летальных исхода.

print
  • В ВОЗ подтвердили, что Туркменистан принял серьезные меры защиты от COVID-19
  • Eurasianet: Токаев откусил кусок бутерброда Назарбаевых
  • На утро 4 мая в Казахстане выявлено 44 новых случая коронавируса. Всего 3964


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com