Коронавирус: В Таджикистане банкам поручено предоставить некоторым клиентам «кредитные каникулы»

CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана разработал план мероприятий по предотвращению возможного влияния пандемии коронавируса на национальную экономику, банковскую и страховую системы, сообщает Asia-Plus.



«В целях защиты прав потребителей финансовых услуг, предотвращения роста неактивных кредитов, удерживания платежеспособности НБТ своим письмом обязал кредитные организации подготовить соответствующий план мероприятий, строго контролируя его исполнение», - говорится в сообщении.



Отмечается, что кредитные организации, в рамках разработанных ими планов мероприятий и с учетом финансового положения клиентов, рассматривают реструктуризацию кредитов некоторым должникам, которые находятся в сложном финансовом положении, и возможность предоставления им льготных отсрочек.

В НБТ считают, что с введением карантинных мер в странах-партнерах, закрытием границ угрозы различным сферам экономики, в том числе банковской системе республики могут усилиться, препятствуя эффективной деятельности банковского сектора страны.



План мероприятий НБТ, в частности, включает снижение с 1 мая этого года ставки рефинансирования на 1 процентный пункт и ее установление на уровне 11,75%.

Кроме того, кредитным организациям для защиты интересов потребителей финансовых услуг поручается временно до 1 августа приостановить работу проблемных и убыточных банковских центров.



Им также рекомендуется увеличить объем кредитования производственного предпринимательства, в том числе производителям импортозамещающей продукции.



В сообщении банка отмечается, что для усиления противоэпидемических мер в НБТ создан штаб по предотвращению распространения коронавируса.



В рамках его работы кредитным организациям поручено принимать соответствующие меры для защиты здоровья клиентов и предотвращения распространения коронавируса, обеспечивая свои офисы санитарно-гигиеническими принадлежностями.

На 4 мая в Таджикистане зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусом, 2 летальных исхода.