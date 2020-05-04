В ВОЗ подтвердили, что Туркменистан принял серьезные меры защиты от COVID-19

Паулина Карвовска

CentralAsia (TM) - Туркменистан принял очень серьезные меры по санитарной защите своей территории и, как другие страны, обстоятельно подходит к этой проблеме, заявила 3 мая в интерью РИА Новости глава офиса ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска.

Она отметила, что с первых сообщений о новом вирусе Ашхабад начал работу с принятия решений на самом высоком уровне, чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию страны. Правительством и соответствующими службами продолжается эта работа, совместно со структурами ООН разработан План обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на случай COVID-19.

Карвовска рассказала о посещении карантинных учреждений в городах Туркменабат и Туркменбаши. «Эти центры могут играть важную роль, позволяя быстро лечить и изолировать людей с этим заболеванием, ограничивая тем самым дальнейшее распространение», — сказала она.

На вопрос о том, как представительство ВОЗ в Ашхабаде оценивает ситуацию в стране с COVID-19, Карвовска ответила, что полагается на органы здравоохранения Туркменистана, которые не сообщали о подтвержденных случаях: «до этого момента мы не были уведомлены о таких случаях».

Согласно официальным данным, случаи заболевания коронавирусом нового типа в Туркменистане не зафиксированы.