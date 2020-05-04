Сердар Бердымухамедов возглавил Ассоциацию «Туркменские алабаи»

CentralAsia (TM) - В Туркменистане создана Ассоциация «Türkmen alabaý itleri» («Туркменские алабаи»), которая займётся сохранением чистоты и развитием этой породы собак с применением методов народной селекции и современных достижений мировой науки.

Её учредили 1 мая на заседании в Туркменском сельскохозяйственном университете, в котором приняли участие руководители и представители ряда министерств, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав данного высшего учебного заведения, опытные кинологи и другие специалисты, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

На пост руководителя Ассоциации была предложена кандидатура Сердара Бердымухамедова, который по итогам голосования был единогласно избран на эту должность.

В сентябре прошлого года, будучи главой Ахалского велаята, Сердар Бердымухамедв открыл в этрапе Ак Бугдай первый в стране питомник алабаев, в котором проводится селекционно-племенная работа и выращивание щенков этой породы, а также их тренировка и подготовка.