Япония продлит режим чрезвычайного положения до 31 мая

Япония

CentralAsia (CA) - Япония намерена продлить режим чрезвычайное положение в стране до конца мая. Об этом сообщает NHK.



Премьер-министр страны Синдзо Абэ в воскресенье провел встречу с министрами, где было предложено продлит режим ЧП.

Сегодня стало известно, что эксперты консультативного комитета правительства Японии одобрили план властей о продлении ЧП.



Нынешний режим ЧП в Японии действует до 6 мая. Также есть вероятность, что власти постепенно будут ослаблять ограничительные меры.

В Японии на сегодняшний день зарегистрировано 14,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались — 487.