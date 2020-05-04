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  4 мая 2020
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Япония продлит режим чрезвычайного положения до 31 мая
Япония
Япония

CentralAsia (CA) -  Япония намерена продлить режим чрезвычайное положение в стране до конца мая. Об этом сообщает NHK.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ в воскресенье провел встречу с министрами, где было предложено продлит режим ЧП.

Сегодня стало известно, что эксперты консультативного комитета правительства Японии одобрили план властей о продлении ЧП.

Нынешний режим ЧП в Японии действует до 6 мая. Также есть вероятность, что власти постепенно будут ослаблять ограничительные меры.

В Японии на сегодняшний день зарегистрировано 14,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались — 487.

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