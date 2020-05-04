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  4 мая 2020
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Китай ответил на обвинения США в распространении коронавируса мультфильмом. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Китай выпустил короткометражный мультфильм в ответ на обвинения США в распространении коронавируса, сообщает НТВ.

В мультфильме показывают о том, что Китай с декабря предупреждал мир об опасной инфекции и реакции США на предупреждения.

Ранее с критикой в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения выступил президент США.

В свою очередь МИД КНР ответил, что Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса.

Видео: New China TV

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