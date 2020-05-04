Китай ответил на обвинения США в распространении коронавируса мультфильмом. Видео
- Азия и мир, общество
- 10:54, 04 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Китай выпустил короткометражный мультфильм в ответ на обвинения США в распространении коронавируса, сообщает НТВ.
В мультфильме показывают о том, что Китай с декабря предупреждал мир об опасной инфекции и реакции США на предупреждения.
Ранее с критикой в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения выступил президент США.
В свою очередь МИД КНР ответил, что Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса.
Видео: New China TV