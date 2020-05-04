ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия прекратила депутатские полномочия Дариги Назарбаевой, сообщает Tengrinews.kz.

4 мая состоялось заседание ЦИК, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Назарбаевой Д.Н», говорится в сообщении.

Полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой прекращены в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции РК, пунктами 5 и 9 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте и статусе его депутатов» на основании Указа президента от 2 мая №315 «О Назарбаевой Д.Н».

2 мая был опубликован указ Президента о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой.

Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента 20 марта 2019 года. 12 августа 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности она историк, преподаватель истории и обществоведения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената.

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