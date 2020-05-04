ВВС: Смертность от коронавируса в Европе пошла вниз

CentralAsia (CA) - Количество умерших за сутки от коронавируса во Франции, Италии и Испании было наименьшим за последние недели. Власти этих стран готовятся ослабить условия карантина, сообщает ВВС.

За сутки во Франции зарегистрированы 135 случаев смерти от коронавируса, в Испании умерли 164 человека, и этот показатель - наименьший с середины марта, в Италии скончались 174 зараженных, и это самая низкая цифра за два месяца.

В России продолжается прирост новых случаев заражения. Накануне сообщалось о 10 633 заболевших за сутки, что вновь побило рекорд. Но смертность остается невысокой по сравнению с другими странами — 58 умерших за сутки.

В Великобритании за сутки от коронавируса умерло 315 человек. Больше - только в США и Италии. Но британские власти заявляют, что пик заболеваемости пройден, и в госпитализации нуждается все меньше людей.