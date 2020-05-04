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  4 мая 2020
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Европа на разработку вакцины от коронавируса выделит 7,5 млрд евро

CentralAsia (CA) -  Лидеры европейских стран пообещали собрать 7,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Они подписали соответствующее коллективное письмо, передает ВВС.

Сегодня пройдет международная онлайн-конференция, посвященная этой инициативе.

Сопредседателями конференции будут Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия и Европейская комиссия.

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