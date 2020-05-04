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  4 мая 2020
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Польша проведет президентские выборы по почте

CentralAsia (CA) -  Несмотря на призывы оппозиции и правозащитников правительство Польши отказывается перенести дату голосования президентских выборов, которые в условиях пандемии коронавируса должны состоятся 10 мая по почте, сообщает euronews.

Наблюдатели отмечают, что действующего президента Анджея Дуду готовы поддержать около 60% избирателей. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

Процедуру проведения выборов по почте, подготовленную по поручению лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, польский сейм одобрил в начале апреля. В ближайшие дни законопроект о дистанционном голосовании должен одобрить сенат. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что заочные выборы безопасны и призвал сенаторов поддержать это предложение.

Против волеизъявления по почте выступили ряд бывших президентов и премьеров Польши, в том числе Дональд Туск .

В Еврокомиссии подчеркивают, что ожидают проведения в Польше свободных и честных выборов. Озабоченность ситуацией вокруг запланированного голосования выразила замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова:

«Если бы я была гражданкой Польши, то у меня было бы много вопросов, потому что мне бы хотелось получить доступ к голосованию на справедливой основе. Я бы хотела, чтобы кандидаты проводили предвыборную кампанию в подходящее для этого время», - говорит она.

Между тем по данным последних соцопросов менее 30% польских избирателей собираются проголосовать, если выборы состоятся 10 мая.

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