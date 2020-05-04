Глава Туркестанской области Казахстана отправился в Узбекистан для обсуждения ситуации с наводнением

CentralAsia (UZ) - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и ответственные специалисты ТОО «Казводхоз» отправились в Сырдарьинскую область Узбекистана для урегулирования паводковой ситуации в Мактааральском районе РК.

Об этом на брифинге сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов.

По его словам, рабочая группа проведет встречи и переговоры с представителями соответствующих министерств, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«Специальная группа проведет переговоры с министром водных ресурсов Узбекистана Шавкатом Хамраевым и руководством Сырдарьинской области. В целом эта ситуация будет обсуждаться и решаться совместно с правительством двух стран. По последним данным, в регион поступило 300 млн. кубометров воды. Подобные масштабные объемы зарегистрированы впервые. Сейчас рано говорить, что никакой опасности нет. Еще не известно, какой поток воды направится со стороны Узбекистана, так как с обмен информацией о текущей ситуации с соседним государством не систематизирован. О результатах этой встречи мы сообщим дополнительно» — отметил Сакен Калкаманов.

В настоящее время в районе полностью подтоплено село Фердоуси. Наряду с этим, в селе Мырзакент ведется строительство дамбы, чтобы полностью не затопило населённый пункт. Помимо этого, в Мактааральском районе выявлено еще семь населенных пунктов, которые могут быть подтоплены.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей двух сел Мактааральского района Туркестанской области Казахстана - свыше пяти тысяч человек - из-за прорыва дамбы в Узбекистане.

Рано утром 1 мая прорвало дамбу Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Вода затопила дома местных жителей и повредила посевные поля. Около 70 тысяч человек были эвакуированы. Сардобинское водохранилище – это первый крупный водный объект в Узбекистане, строительство которого началось по инициативе премьер-министра Шавката Мирзиёева, а закончилось, когда он стал президентом. Сумма многомиллионного ущерба от прорыва дамбы пока не озвучена.