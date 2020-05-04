Маулен Ашимбаев назначен депутатом Сената парламента Казахстана (резюме)

Фото: Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) - Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы 4 мая назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.

Как сообщает zakon.kz, с декабря 2019 года Ашимбаев являлся первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана. Указом Токаева он освобожден от этой должности.

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

- Казахский государственный национальный университет им. С.М. Кирова (1993), экономист

- Стажировка в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (2003-2004)

- Школа права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса

Трудовой стаж:

- Ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1993-1994);

- Помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова (1994-1995);

- Консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1995);

- Старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан (1995-1999);

- Заведующий Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (04.1999-02.2000);

- Директор КИСИ при Президенте Республики Казахстан (05.2000-05.2005);

- Директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан (03.2004-05.2005);

- Заместитель Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (05.2005-04.2006);

- Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.04.2006-10.2011);

- Помощник Президента Республики Казахстан (30.07.2019-18.12.2019);

- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 18.12.2019).

2 мая указом президента Токаева были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.

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