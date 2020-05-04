Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

CentralAsia (CA) - Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал, при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса, передает РИА Новости.

По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против коронавируса — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. «Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней», - сказал он.



По словам профессора, должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.



«Второй случай, когда иммунитет не формируется, — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител», - пояснил Ершов.



Специалист добавил, что проблема с нынешним коронавирусом заключается в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для «знакомства» с этим вирусом.



«Из-за того что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет», — заключил он.



В мире коронавирус обнаружен у 3,5 миллиона человек, из них 247 тыс. скончались.