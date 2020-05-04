При помощи США опубликовано пособие для фермеров Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Агентством США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Узбекским агентством по стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт») 4 мая опубликовано комплексное руководство для фермеров и агрофирм Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе посольства США, издание поможет фермерам Узбекистана конкурировать на международных рынках, внедрив передовые методы ведения сельского хозяйства в соответствии с международным стандартом GLOBALG.AP.

GLOBALG.A.P. является крупнейшей в мире программой сертификации сельского хозяйства, устанавливающей критерии для агробизнеса и минимизирующей риски попадания испорченных продуктов питания на мировые рынки.

Публикация является одним из первых руководств на русском языке и охватывает все требования, связанные с производством фруктов и овощей, обработкой и упаковкой собранного урожая. Это в свою очередь поможет агробизнесу в Узбекистане и соседних странах выполнять требования на уровне фермерских хозяйств. Данное руководство послужит инструкцией для экспортеров Узбекистана по выполнению международных требований к качеству и безопасности пищевых продуктов при продаже продукции на мировом рынке по премиальным ценам, - отметили в посольстве.

Проект по созданию цепочки ценностей в сельском хозяйстве является пятилетней программой, направленной на продвижение коммерческого плодоовощеводства с высокой добавленной стоимостью в Узбекистане. Начатый в 2015 году проект, поддержал более 600 организаций и предприятий в Узбекистане, в том числе производителей фруктов и овощей, переработчиков, владельцев холодильных камер и экспортеров по всей цепочке создания стоимости.