Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане приблизилось к 4 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, из них в Мангистауской области – 9, Туркестанской области – 6, Западно-Казахстанской области – 3, Жамбылской области - 2, городе Нур-Султан - 2, Алматинской области - 1, городе Шымкент - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 3988.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 1291;

- Нур-Султане – 700;

- Кызылординской области – 214;

- Шымкенте – 213;

- Западно-Казахстанской области – 189;

- Атырауской области – 184;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Жамбылской области – 154;

- Павлодарской области – 150;

- Алматинской области – 150;

- Туркестанской области – 141;

- Акмолинской области – 100;

- Мангистауская область – 74;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 29.

Коронавирус в Казахстане

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