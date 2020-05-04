Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане приблизилось к 4 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, из них в Мангистауской области – 9, Туркестанской области – 6, Западно-Казахстанской области – 3, Жамбылской области - 2, городе Нур-Султан - 2, Алматинской области - 1, городе Шымкент - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 3988.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы – 1291;
- Нур-Султане – 700;
- Кызылординской области – 214;
- Шымкенте – 213;
- Западно-Казахстанской области – 189;
- Атырауской области – 184;
- Актюбинской области – 160;
- Карагандинской области – 159;
- Жамбылской области – 154;
- Павлодарской области – 150;
- Алматинской области – 150;
- Туркестанской области – 141;
- Акмолинской области – 100;
- Мангистауская область – 74;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 29.