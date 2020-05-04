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  4 мая 2020
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В Ферганской области начали строительство Центра гончарного производства

CentralAsia (UZ) -  1 мая текущего года в Риштанском районе Ферганской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство специализированного Центра гончарного производства. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.

На сегодняшний день в Риштане живут и работают более 20 старших мастеров, а также порядка 7 тысяч их учеников, каждый из которых обеспечивает работой от 30 до 50 семей – местные жители на дому занимаются росписью готовых изделий: от бытовой посуды до художественной керамики.

Создаваемый Центр, в церемонии открытия которого приняли участие приняли участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, хоким Ферганской области Шухрат Ганиев, руководство Министерства иностранных дел, мастера-ремесленники риштанской школы гончарного искусства, администрация Риштанского района, положит начало новому этапу в дальнейшем развитии традиций риштанских мастеров.

Здесь будут построены творческие мастерские, экспозиционные галереи, гостиницы, пункты общественного питания и другая необходимая инфраструктура.

В рамках программы будет реализовано 59 проектов по созданию гончарных производств во всех районах и городах Республики, что позволит обеспечить занятость для 75-80 тысяч жителей различных регионов.

Опытные риштанские мастера будут выезжать в гончарные предприятия, организовывать производственные процессы и обучать молодых специалистов.

Ответственными за реализацию программ определены АКБ «Асака банк», АО «Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан» и АКИБ «Ипотека-банк».

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  • В Ферганской области начали строительство Центра гончарного производства
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