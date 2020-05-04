Топ-10 отраслей, которые будут востребованы после эпидемии в мире

CentralAsia (CA) - Автор статьи на интернет-платформе «Байцзяхао» пишет, что пандемия коронавируса сильно повлияла на нашу привычную жизнь. Но вместе с тем она несет в себе немало возможностей. Каких именно? Речь идет о некоторых отраслях, которые оказались востребованы в нынешних условиях, а после окончания пандемии будут развиваться еще быстрее. Перевод статьи подготовило ИноСми.

Год Крысы начался с вспышки эпидемии коронавируса. И вот мы, как мышки, сидим по домам. Пандемия сильно повлияла на нашу жизнь, но кризис всегда несет множество возможностей для развития.

После атипичной пневмонии в 2003 году интернет-индустрия начала развиваться быстрыми темпами. Например, стали набирать популярность платформы для интернет-коммерции Taobao и Jingdong Mall. А какие отрасли получат особенно быстрое развитие после окончания текущей эпидемии коронавируса?

1. Онлайн-обучение

С непрерывным развитием науки и техники объединение интернет-технологий с образовательной деятельностью приводит к появлению новых форм обучения. Информационные технологии проникли во все сферы жизни общества. Сфера образования не исключение — здесь незаметно происходит переход к информатизации. В современном информационном обществе интернет играет незаменимую роль. Он позволяет создать условия для высокоэффективной, быстрой и удобной коммуникации, а также становится хорошим помощником в обучении для современных школьников.

2. Программное обеспечение для удаленной работы

Особенно становятся востребованными офисные приложения, позволяющие реализовать взаимодействие между сотрудниками. Это тенденция будущего, которая в последнее время активно обсуждается в обществе. Работа больше не ограничивается географическими рамками. В период эпидемии многие крупные компании призвали своих сотрудников работать на дому, в связи с этим появился спрос на программное обеспечение для удаленной работы.

3. Здравоохранение

В условиях эпидемии наибольшим спросом пользуется сфера здравоохранения. Помимо изделий специального медицинского назначения для медицинских работников первой линии также растут потребности в медицинских услугах среди широких масс населения.

4. Доставка еды на дом

В связи с текущей ситуацией многие не могут выйти из дома, поэтому сервисы доставки еды набирают популярность. Но даже в обычных условиях эта сфера стремительно развивается. В последние годы появилась тенденция заказа еды с доставкой среди студентов и школьников прямо в учебные заведения. Доставка еды на дом становится все более привычным явлением, поэтому на это стоит обратить внимание.

5. Семейный досуг

В последнее время наблюдается бурный рост различных видов семейного досуга для родителей и детей. Это связано с ростом доходов населения, изменением образа жизни и развитием индустрии детства. В настоящее время появляется множество вариантов для взаимодействия родителей и детей: различные тематические парки, крытые парки развлечений, семейные фотосессии и многое другое. По окончании эпидемии после длительного пребывания дома дети обязательно потребуют от родителей организации какого-нибудь активного досуга. И тогда настанет время для посещения зоопарков, парков развлечений, различных детских площадок и других мест для семейного отдыха.

6. Службы психологического консультирования

В условиях постоянной борьбы с вирусом психика людей подвергается колоссальному давлению. Особенно подтверждены тревоге, депрессии и другим психологическим реакциям медицинские работники первой линии, изолированные пациенты и их семьи. В такой ситуации услуги психологического консультирования в период эпидемии и психологического восстановления после эпидемии будут главным приоритетом. Вполне резонно полагать, что на фоне эпидемической обстановки и повышения внимания людей к своему здоровью будут пользоваться популярностью различные службы, оказывающие психологическую помощь. Со временем у людей будут возрастать потребности в личных врачах, частных психологах, а также разнообразных онлайн-консультациях.

7. Свободные СМИ

В последнее время различные независимые организации средств массовой информации внесли большой вклад в борьбу с эпидемией. В частности, в Китае свободные СМИ вели прямые трансляции со строительных площадок госпиталей «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань». Благодаря таким независимым СМИ люди могут посмотреть на какое-либо событие с разных углов. Вслед за стремительным повышением объемов потребляемой информации также возрастет популярность свободных СМИ.

8. Логистика

После длительной самоизоляции большинство потребителей начнут по-новому смотреть на хранение и запасание товара. Поэтому в области логистики может возникнуть дефицит рабочей силы.

9. Доставка свежих продуктов питания

Сфера доставки свежих овощей, фруктов, мыса и рыбы является одной из новых отраслей интернет-коммерции, которая получила стимул к развитию в период эпидемии. Определенно, в дальнейшем спрос на доставку свежих продуктов питания будет только расти.

10. Страхование

Текущая обстановка подтолкнула людей задуматься о важности страхования. Ожидается, что в краткосрочной перспективе произойдет рост на рынке страховых продуктов. Эпидемия оказала огромное влияние на осведомленность китайского населения о здоровье, а высокая стоимость лечения после постановки диагноза действительно является очень тяжелым бременем для простых людей. Хотя государство и взяло на себя большую часть расходов на лечение заболевших пациентов, однако по-прежнему существует большое число людей с подозрением на наличие заболевания, у которых нет возможности пройти диагностику. Кроме того, рост паники людей по поводу различных неизвестных заболеваний предоставит страховой отрасли больше возможностей для развития, пишет автор.