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  4 мая 2020
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C улиц Ташкента собрали 2500 бетонных блоков для восстановления плотины на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) -  Около 2500 бетонных блоков с улиц Ташкента были отправлены в Сырдарьинскую область для восстановления Сардобинской плотины. Об этом 4 мая сообщили местные СМИ со ссылкой на главу Ташкента Джахонгира Артикходжаева.

Как сообщается, хоким Ташкента Джахонгир Артиходжаев сказал об этом 2 мая на встрече с организаторами автоколонны гуманитарной помощи в Сырдарьинскую область.

По словам градоначальника, бетонные блоки были перевезены в Сырдарью "ночью на 120 грузовиках".

Плотина Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области обрушилась в 5:55 утра 1 мая, затопив близлежащие дома.

По официальным данным, вода в водохранилище перекрыли 1 мая около 5 часов вечера.

Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов в Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области.

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