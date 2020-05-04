Избран спикер Сената парламента Казахстана

Фото: Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) - Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента Респубики Казахстан, передает zakon.kz.

4 мая был избран спикер Сената. Депутаты Сената единогласно проголосовали за кандидатуру Маулена Ашимбаева.

Сегодня, 4 мая, указом главы государства Ашимбаев назначен депутатом Сената Парламента РК.

С декабря 2019 года Ашимбаев являлся первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

2 мая указом главы государства были прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны. 4 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н».

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

- Казахский государственный национальный университет им. С.М. Кирова (1993), экономист

- Стажировка в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (09.2003-01.2004)

- Школа права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса

Трудовой стаж:

- Ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1993-1994);

- Помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова (1994-1995);

- Консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1995);

- Старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан (1995-1999);

- Заведующий Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (04.1999-02.2000);

- Директор КИСИ при Президенте Республики Казахстан (05.2000-05.2005);

- Директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан (03.2004-05.2005);

- Заместитель Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (05.2005-04.2006);

- Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.04.2006-10.2011);

- Помощник Президента Республики Казахстан (30.07.2019-18.12.2019);

- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 18.12.2019).

Прочие должности:

- Председатель совета директоров АО «Агентство Хабар» (05.2006);

- Член, председатель совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» (11.2008-05.2010);

- Член совета директоров АО «Новый университет Астаны» (06.2009);

- Член совета директоров АО «Назарбаев Университет» (06.2010);

- Руководитель Общественного совета «Мирас» (12.2013);

- Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017);

- Член Казахстанского Совета по международным отношениям (05.2017);

- Председатель совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований» (10.2019)

Партийная принадлежность:

- Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» (02.2018-06.2019);

- Член Бюро Политического совета партии «Нұр Отан» (03.2019-07.2019)

Выборные должности, депутатство:

- Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (18.01.2012-20.01.2016), Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (с 20.01.2012);

- Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нур Отан» (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нур Отан», Председатель постоянного комитета по международным делам, обороне и безопасности (с 24.03.2016-02.2018).

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