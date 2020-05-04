В России снова зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрирован 10 381 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи обнаружены в 82 регионах страны, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 5352 (50,6%).

На 4 мая в 85 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 145 268 случаев (+7,9%) коронавирусной инфекции. Число скончавшихся пациентов достигло 1356.