В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы. Видео, фото

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

CentralAsia (CA) - Более 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Москвой в рамках репетиции авиационного парада ко Дню Победы. Об этом 4 мая сообщает ТАСС.

Над столицей, в частности, прошли четыре авиакомплекса «Кинжал» - истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.

Также над центром Москвы пролетели самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В строю авиации участвовали истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнули парад шесть штурмовиков Су-25.

Как отметили в Росавиации, вводимые в связи с тренировкой ограничения на пользование воздушным пространством не окажут заметного влияния на работу аэропортов московской зоны.

Президент России Владимир Путин 16 апреля сообщил о переносе из-за распространения коронавируса всех массовых публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади. Президент подчеркнул, что парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин сообщил, что 9 мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.

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