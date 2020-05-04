В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы. Видео, фото

- Азия и мир, общество
- 14:46, 04 мая 2020
- Просмотров: 1245
CentralAsia (CA) - Более 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Москвой в рамках репетиции авиационного парада ко Дню Победы. Об этом 4 мая сообщает ТАСС.
Над столицей, в частности, прошли четыре авиакомплекса «Кинжал» - истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.
Также над центром Москвы пролетели самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В строю авиации участвовали истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнули парад шесть штурмовиков Су-25.
Как отметили в Росавиации, вводимые в связи с тренировкой ограничения на пользование воздушным пространством не окажут заметного влияния на работу аэропортов московской зоны.
Президент России Владимир Путин 16 апреля сообщил о переносе из-за распространения коронавируса всех массовых публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади. Президент подчеркнул, что парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин сообщил, что 9 мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У нас здесь своя Красная площадь✈️? . . Ps спасибо моему любимому оператору за ещё более удачную съемку? . . #репетицияпарада #авиапарад2020
Видео опубликовано на странице пользователя galperina.alina