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  4 мая 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились 1107 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны 23 пациента с коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в Казахстане всего выписаны 1107 человек с коронавирусом, из них:

- в городе Нур-Султан – 281;

- Алматы – 176;

- Кызылординскаой области – 138;

- Акмолинской области – 78;

- Атырауской области – 76;

- Карагандинской области – 73;

- Туркестанской области – 52;

- Шымкенте – 49;

- Жамбылской области – 48;

- Западно-Казахстанской области – 31;

- Алматинской области – 28;

- Северо-Казахстанской области – 27;

- Актюбинской области – 16;

- Павлодарской области – 11;

- Мангистауской области – 9;

- Восточно-Казахстанской области – 8;

- Костанайской области – 6.

Коронавирус в Казахстане
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