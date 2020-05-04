В Казахстане от коронавируса вылечились 1107 пациентов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны 23 пациента с коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.
На сегодняшний день в Казахстане всего выписаны 1107 человек с коронавирусом, из них:
- в городе Нур-Султан – 281;
- Алматы – 176;
- Кызылординскаой области – 138;
- Акмолинской области – 78;
- Атырауской области – 76;
- Карагандинской области – 73;
- Туркестанской области – 52;
- Шымкенте – 49;
- Жамбылской области – 48;
- Западно-Казахстанской области – 31;
- Алматинской области – 28;
- Северо-Казахстанской области – 27;
- Актюбинской области – 16;
- Павлодарской области – 11;
- Мангистауской области – 9;
- Восточно-Казахстанской области – 8;
- Костанайской области – 6.
Коронавирус в Казахстане
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