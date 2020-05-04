Главный санврач Казахстана сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, сообщает zakon.kz.

За последние две недели отмечается стабилизация ситуации по стране. Прирост заболеваемости не превышает 7%. Если в марте регистрация случаев была среди контактных и завозных лиц, то в апреле мы перешли к профилактическому тестированию. Все случаи, которые были зарегистрированы в апреле - 52% или 1862 случая связаны с профилактическим тестированием. Цель профилактического тестирования - это выявление скрытых очагов. Если бы не проводили профилактическое тестирование, количество контактных и заболевших было бы больше, - сообщила она.



Она отметила, что карантинные меры в первую очередь повлияли на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране.

Хотела бы отметить, что карантинные меры дали свой результат. В течение двух недель мы отмечаем стабильную эпидемиологическую ситуацию. Я бы хотела поблагодарить каждого казахстанца за соблюдение тех мер, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения по соблюдению условий карантина, - добавила главный санврач.

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