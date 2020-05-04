В Алматы отменили работу постов внутри города

CentralAsia (KZ) - В Департаменте полиции Алматы прокомментировали прекращение работы постов. Отмечается, что гражданам разрешено передвигаться в черте города, сообщает Tengrinews.kz.

«В черте города разрешено свободное передвижение, даже если человек не занесен в базу (портал infoalmaty.kz - прим. автора). Однако не стоит забывать о гигиене и других мерах защиты от коронавирусной инфекции», - сказала официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азирбек.



Тем не менее в пресс-службе Управления предпринимательства Алматы добавили, что регистрация предприятий в infoalmaty.kz пока не отменяется.



Ранее стало известно, что в связи с ослаблением карантинного режима, а также с возобновлением деятельности большого количества объектов функционирование заградительных постов, дислоцированных в черте города, прекращено.



В Департаменте полиции добавили, что блокпосты на границе города функционируют в прежнем режиме.

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