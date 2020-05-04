Эпидемиолог назвал основной путь распространения коронавируса в России

CentralAsia (CA) - Основным путем передачи коронавируса в России стало местное распространение вторичных и третичных случаев заражения, сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава и академик РАН Николай Брико, сообщает РБК.

По словам академика, это говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции.



«Сегодня распространение инфекции идет уже внутри страны, внутри городов. И если вначале стояла задача предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих, то сейчас выявить всех инфицированных мы не можем. Потому что сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса», — сказал Брико, отвечая на вопрос, откуда появляются новые больные в условиях полного закрытия российских границ.

Брико также отметил «коварство» коронавирусной инфекции нового типа из-за долгого инкубационного периода — от двух до 20 дней.



По его мнению, своевременно принятые на уровне государства меры помогли практически полностью избежать случаев завоза коронавируса из Китая, откуда он начал распространяться. Однако после этого люди, зараженные COVID-19, начали прибывать из европейских стран. «Вместе с тем до сих пор возвращаются застрявшие за границей туристы и решившие вернуться на Родину соотечественники», — отметил Брико.