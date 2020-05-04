Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 4 тысячи

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:35 в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Алматинской области - 6, Западно-Казахстанская области – 4, Туркестанская области – 2, Акмолинской области - 1, городе Нур-Султан - 1.
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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4028.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы – 1317;
- Нур-Султане – 701;
- Кызылординской области – 214;
- Шымкенте – 213;
- Западно-Казахстанской области – 193;
- Атырауской области – 184;
- Актюбинской области – 160;
- Карагандинской области – 159;
- Алматинской области – 156;
- Жамбылской области – 154;
- Павлодарской области – 150;
- Туркестанской области – 143;
- Акмолинской области – 101;
- Мангистауской области – 74;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 29.