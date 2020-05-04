[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 4 тысячи

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:35 в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Алматинской области - 6, Западно-Казахстанская области – 4, Туркестанская области – 2, Акмолинской области - 1, городе Нур-Султан - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4028.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 1317;

- Нур-Султане – 701;

- Кызылординской области – 214;

- Шымкенте – 213;

- Западно-Казахстанской области – 193;

- Атырауской области – 184;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Алматинской области – 156;

- Жамбылской области – 154;

- Павлодарской области – 150;

- Туркестанской области – 143;

- Акмолинской области – 101;

- Мангистауской области – 74;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 29.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Польша проведет президентские выборы по почте
  • На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка - СМИ
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 11 и составляет 2160


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com