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  4 мая 2020
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Председатель ООН сообщил о «середине» кризиса из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

В понедельник под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева прошел саммит Движения неприсоединения в формате контактной группы, проходящем в формате видеоконференции под лозунгом «Мы вместе против COVID-19».

«Сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень сильным давлением, поездки по миру приостановлены. Как ООН мы намерены покончить с пандемией COVID-19. Для этого мы должны создать сильную и устойчивую систему. Ни одно государство в одиночку не может справиться с этой сложной ситуацией. Ситуация не такая, как раньше. Страны осознают, что сегодня они находятся в трудном положении. Мы находимся в середине кризиса. Вооруженные конфликты в мире должны быть прекращены. ООН выступила с призывом о глобальном прекращении огня», - сказал Мухаммад-Банде.
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