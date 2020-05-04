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  4 мая 2020
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В Таджикистане растет число зараженных коронавирусом — 102 за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 102 человека и достигло 230, сообщает Asia-Plus со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, на сегодняшний день зарегистрировано 3 факта смерти от коронавируса.

До 16:30 4 мая в стране выявлено 230 случаев заражения граждан новым вирусом COVID-19, в том числе — 110 по городу Душанбе, 22 — в городах и районах республиканского подчинения, 7 — по ГБАО, 21 по Хатлонской области и 70 случаев в Согдийской области. К настоящему моменту в стране зарегистрировано 3 факта смерти, говорится в сообщении министерства.

По состоянию на 4 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением врачей находится всего 3208 человек, в течении последних суток 246 человек были выписаны домой из лечебных учреждений в удовлетворительном состоянии после проведения обследования.

Первые случаи заражения в Таджикистане были объявлены 30 апреля.



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