Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

- Узбекистан, общество
- 19:14, 04 мая 2020
- Просмотров: 1515
CentralAsia (UZ) - Сегодня, 4 мая, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Как сообщила пресс-служба главы РУз., главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Рассмотрены также вопросы, связанные с ликвидацией в Узбекистане последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.