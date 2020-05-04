Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 4 мая, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщила пресс-служба главы РУз., главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Рассмотрены также вопросы, связанные с ликвидацией в Узбекистане последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.