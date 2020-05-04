Самолет Минобороны Казахстана потерпел аварию в воздухе над Нур-Султаном, - СМИ

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CentralAsia (KZ) - Самолет Министерства обороны Казахстана потерпел аварию в воздухе над столицей, сообщает zakon.kz.

Казахстанский блоггер Денис Кривошеев, который опубликовал данную информацию у себя на странице в Фейсбук, пишет, что военный борт рейс С-295 Нур-Султан-Актобе время вылета 16:06, делает облет. Не вышла передняя стойка шасси. В настоящее время он летит в сторону Балхаша, где взлетно-посадочную полосу уже залили пеной. Садится будет на нее.

Военные следят за ситуацией, сообщает портал.

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