Коронавирус выявлен во всех регионах Таджикистана, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Таджикистана, передает Asia-Plus со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрированы 103 случая.

На 4 мая в стране зафиксировано 230 случая заражения, из них скончались — 3.

Из 230 случаев в городе Душанбе зарегистрировано 110 случаев, в городах и районах республиканского подчинения — 22, по ГБАО — 7, Хатлонской области — 21, Согдийской области — 70.