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  4 мая 2020
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Коронавирус выявлен во всех регионах Таджикистана, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Таджикистана, передает Asia-Plus со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрированы 103 случая.

На 4 мая в стране зафиксировано 230 случая заражения, из них скончались — 3.

Из 230 случаев в городе Душанбе зарегистрировано 110 случаев, в городах и районах республиканского подчинения — 22, по ГБАО — 7, Хатлонской области — 21, Согдийской области — 70.

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