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  5 мая 2020
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В Казахстане зарегистрирован 21 новый случай коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 в Казахстане зарегистрирован еще 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 21 случая в Атырауской области зарегистрировано 9 случаев, городе Нур-Султан - 5,
Жамбылской области - 4, Восточно-Казахстанская область – 1, Западно-Казахстанская области – 1, городе Алматы - 1.

Общее количество зараженных в Казахстане достигло 4049.

Коронавирус в Казахстане
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