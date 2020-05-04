В Казахстане зарегистрирован 21 новый случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 в Казахстане зарегистрирован еще 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 21 случая в Атырауской области зарегистрировано 9 случаев, городе Нур-Султан - 5,

Жамбылской области - 4, Восточно-Казахстанская область – 1, Западно-Казахстанская области – 1, городе Алматы - 1.



Общее количество зараженных в Казахстане достигло 4049.

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