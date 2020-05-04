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  5 мая 2020
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В Узбекистане от коронавируса вылечились 1405 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 4 мая по всей стране количество полностью излеченных от коронавируса составляет 1405 человек, сообщил Минздрав.

В настоящее время в четырех регионах от коронавирусной инфекции полностью вылечено всего 35 пациента: в Республике Каракалпакстан – 17, Сурхандарьинской области – 9, Хорезмской области – 8 и Сырдарьинской области – 1 человек. С участием ответственных лиц сферы здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Теперь количество выздоровевших в Каракалпакстане достигло 87, Сурхандарьинской области – 29, Хорезмской области – 153 и Сырдарьинской области – 5 человек.

За 4 мая в Узбекистане от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию 86 пациентов, а по всей стране количество полностью излеченных составляет 1405 человек.

В настоящее время число случаев выявления COVID-19 в стране – 2181 человек. Помимо тех, кто выздоровел и умер, в настоящее время проходит лечение 766 пациентов, - отметили в Миндраве.

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