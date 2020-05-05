За сутки в Китае зарегистрирован всего 1 зараженный коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

На 5 мая общее количество зараженных в Китае достигло 82,8 тыс, из них скончались более 4,6 тыс. человек.

В мире по количеству инфицированных по прежнему лидируют США — 1,2 млн, затем Испания — 248 тыс, Италия — 211 тыс, Великобритания — 190 тыс, Франция — 169 тыс, Германия — 166 тыс, Россия — 145 тыс.