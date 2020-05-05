Двух военнослужащих Нацгвардии Узбекистана унесло водой при наводнении в Сырдарье

- Узбекистан, общество
- 9:03, 05 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Двух военнослужащих Национальной гвардии Узбекистана, участвовавших в эвакуационно-спасательных работах в Сырдарьинской области, унесло сильным потоком воды, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Это произошло рано утром 1 мая, в первые часы после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.
Один из военнослужащих – сержант Хусниддин Зокирович Суяров – погиб.
В настоящее время ведутся поиски второго сотрудника.
Руководство Нацгвардии выразило соболезнования семье Хусниддина Суярова.