Двух военнослужащих Нацгвардии Узбекистана унесло водой при наводнении в Сырдарье

CentralAsia (UZ) - Двух военнослужащих Национальной гвардии Узбекистана, участвовавших в эвакуационно-спасательных работах в Сырдарьинской области, унесло сильным потоком воды, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Это произошло рано утром 1 мая, в первые часы после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

Один из военнослужащих – сержант Хусниддин Зокирович Суяров – погиб.

В настоящее время ведутся поиски второго сотрудника.

Руководство Нацгвардии выразило соболезнования семье Хусниддина Суярова.