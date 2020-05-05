Министерство культуры Узбекистана вынесло выговор Юлдуз Усмановой за критику правоохранителей

CentralAsia (UZ) - Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям Юлдуз Усмановой. Об этом сообщает МВД.

В ведомстве отметили, что певица получит наказание согласно законодательству страны. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

По данным пресс-службы ведомства, народная артистка просила сотрудников правоохранительных органов сопровождать благотворительный груз до Сырдарьинской области в 00:10. На просьбу певицы сотрудники ответили, что в Сырдарьинскую область можно выезжать в дневное время, согласно определенным правилам. После этого, певица в своем Instagram во время прямого эфира оскорбила правоохранителей.

В свою очередь Министерство культуры Узбекистана выразило протест Юлдуз Усмановой за критику милиции в «прямом эфире» в Instagram.

«Мнения, высказанные Юлдуз Усмановой во время периода испытаний, пришедших в нашу страну, неуместны, и артистка, вероятно, не знает, что сотрудники внутренних дел, которые не видят свои семьи и даже не были дома в течение двух месяцев, не жалуются на это в социальных сетях», - говорится в заявлении министерства.

Ю.Усманова в Инстаграм в частности сказала, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов: «Теперь вы не живете во времена Каримова, чтобы каждый день делать клизму».





